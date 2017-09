Professor encontrado morto e enterrado em cova rasa pode ter sido vítima de latrocínio, diz delegado

Educador foi golpeado cerca de 30 vezes e teve pertences roubados. Vítima não tinha envolvimento com o meio criminoso.

A morte do professor de educação física Elioney Linhares de Araújo, 28 anos, já está sendo investigada pela Polícia Civil. O corpo do educador foi encontrado numa cova rasa na manhã deste sábado (23), em um ramal localizado no km 1 da Estrada do Quixadá, em Rio Branco. A principal linha de investigação aponta que Araújo provavelmente tenha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). As investigações estão a cargo da equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O jovem estava desaparecido desde a última quinta-feira (21), quando saiu de casa no bairro Canaã e não foi mais visto. Desde então, amigos e familiares pediam ajuda nas redes sociais em busca de informações sobre o seu paradeiro. Segundo o delegado Rêmulo Diniz, titular da DHPP, o cadáver foi encontrado após um morador da região realizar uma denuncia anônima. No corpo, foram constatadas cerca de 30 perfurações provocadas por arma branca. O laudo do Instituto Médico Legal (IML), deve sair em até 15 dias.

Após os procedimentos necessários, a família poderá fazer um curto velório e em seguida o departamento em cemitério da capital. O delegado também descartou qualquer envolvimento da vítima com o mundo criminoso. A motocicleta, o notebook e outros pertences dele foram roubados. Apenas o documento de identidade foi encontrado junto ao corpo, já em estado avançado de decomposição. A maioria dos ferimentos de faca foram desferidos no pescoço e no tórax do professor.

“Já estamos com uma equipe em campo. Pelo que se sabe ele era uma pessoa trabalhadora e direita, o que não o levaria a ter motivos de envolvimento com a criminalidade. Uma das teses mais fortes é de que ele tenha sido vítima de latrocínio”, disse Rêmulo.