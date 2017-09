PRF descarta fechamento de posto na BR-317

Superintendente em exercício não confirma desativação

Posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal localizado no entroncamento entre Xapuri e Brasileia não vai ser fechado e nem desativado. A informação foi feita pelo superintendente em exercício da PRF no Acre, inspetor Silveira.

O superintendente em exercício da PRF, no entanto, afirmou a necessidade de o Governo Federal reforçar o efetivo nessa área de fronteira. Há necessidade de pelo menos 300 agentes. O superintendente César Henrique não está no Acre porque foi participar de uma reunião, em Brasília, justamente para tratar da crise na PRF. O encontro no Ministério da Justiça conta com representantes do Palácio do Planalto.