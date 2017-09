Porto de Cruzeiro do Sul que está há quase um mês sem funcionar vai passar por obras

Há duas semanas, o porto de Cruzeiro do Sul está sem operar devido à má condição da rampa de acesso. O porto foi inaugurado em 2004 e pouco tempo depois passou a apresentar problemas devido ao desbarrancamento do rio.

Sem operar, o governo do estado anunciou esta semana que deve desembolsar R$ 600 mil com uma intervenção emergencial.

O gerente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Josinaldo Batista, diz que a intervenção deve ocorrer na próxima semana, mas não tem data para que as obras terminem.

“O porto está inoperante desde julho. Neste período, as balsas que chegam são de pequeno porte. Os trabalhos de recuperação terão início na próxima semana, mas não sei ainda o prazo de execução. Uma equipe vai chegar na segunda [25] para decidir os detalhes do trabalho que será feito. Temos pouco tempo até a cheia do rio. No final de novembro, já começam a chegar as primeiras grandes balsas que necessitam da rampa para o transbordo de carga”, explica.