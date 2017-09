ORGULHO DO MADEIRA: Mulheres brigam durante suruba com amigo em bebedeira

Compartilhar no Facebook

Patrícia G. O. e Daniele Cristina S. L., ambas de 27 anos foram presas na madrugada deste sábado, 23, acusadas do crime de lesão corporal recíproca, no condomínio Orgulho do Madeira, localizado na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Patrícia convidou a amiga Daniele para ir a sua reisdência para conhecer um amigo. Após consumirem bebida alcóolica, o trio decidiu manter relação sexual.

Porém, durante o ato, Patrícia sentiu ciúmes do amigo e começou a agredir a amiga. As duas mulheres partiram para a agressão mútua, com socos, puxões de cabelo e arranhões.

A Polícia Militar foi acionada. Os PMs tentaram dialogar com Patrícia, mas em virtude da mesma estar demasiadamente exaltada, a negociação não surtia efeito. Ainda exaltada, ela atacou um dos policiais com um golpe no saco escrotal. Após o ato, a moça foi imobilizada e algemada.

Já Daniele tentou se esconder no apartamento de uma amiga, mas foi denunciada por populares e interceptada. Na presença da PM, Patrícia ainda ameaçou matar Daniele a facadas. As duas foram levadas para a Central de Flagrantes.