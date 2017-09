Homem que previu apocalipse de Nibiru neste sábado (23) diz onde vai se esconder na terra

O suposto planeta Nibiru entrará na Terra e causará uma devastação. Antes, a atração gravitacional do enorme planeta causará terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e até uma mudança nos pólos magnéticos da Terra.

Com isso, um período de guerra de sete anos, desastres naturais, fome e doenças começarão no próximo mês, no dia 21 de outubro. Quem adverte é David Meade, que previu para este sábado (23) a aproximação de Nibiru. Mas, afinal, onde o pesquisador e escritor cristão buscará refúgio se isso tudo acontecer?

Ele vai para as colinas. Literalmente. Meade vai buscar segurança nas Montanhas Ozark, no estado americano de Arkansas. “Eu vou seguir o meu próprio conselho e provavelmente estarei lá.”

Para o início da semana, Meade prevê ressaca em grandes cidades litorâneas da costa Oeste e até tsunamis nas costas Leste e Sul. Em entrevista ao The Daily Star, ele afirmou que “John Moore, um apresentador de rádio de Ozarks”, conversou com muitos veteranos do setor de inteligência da Marinha. “Eles aconselham a todos que se protejam em regiões que não possam ser atingidas pela subida nos níveis do mar.”

O mito

O mito de Nibiru remonta a 1976, quando a escritora Zecharia Sitchin afirmou que duas antigas culturas do Oriente Médio – a babilônica e a sumérica – contavam sobre um planeta gigante chamado Nibiru que orbitava o Sol a cada 3.600 anos.

O autoproclamado psíquico extraterrestre Nancy Lieder, então, também advertiu que Nibiru entraria na Terra. A teoria da conspiração foi ridicularizada pela comunidade científica até que astrônomos respeitados do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, anunciaram as evidências de um planeta real à espreita do Sistema Solar com dez vezes a massa da Terra.

Meade, um numerologista cristão, então combinou versos bíblicos sobre o fim dos dias com o movimento das estrelas e dos planetas para prever, no livro “Planeta X – A chegada de 2017”, que Nibiru chega hoje.

Neste sábado, Júpiter, a lua e a constelação de Virgem estão alinhadas, o que deveria acontecer antes do fim do mundo, segundo o livro do Apocalipse, diz o cristão. Mas Nibiru só aparecerá para devastar a Terra no próximo mês.

Várias datas anteriores já foram cravadas para a sua chegada – principalmente 2012 -, mas até agora ninguém viu o planeta. Para a Nasa, Nibiru não passa de mais uma teoria da conspiração.

