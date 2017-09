Deficientes visuais participam de campeonato de dominó em Rio Branco

Campeonato na Ponta dos Dedos tem como proposta levar inclusão e entretenimento aos competidores. 6ª edição do torneio foi realizada nesta sexta-feira (22).

Inclusão e entretenimento são marcas registradas do Campeonato na Pontas dos Dedos, que teve sua sexta edição realizada nesta sexta-feira (22) em Rio Branco. Pessoas com visão normal, baixa visão e deficientes visuais participaram da competição de dominó, realizada na sede do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP-AC).

Ao todo, 12 duplas participaram do torneio. O objetivo dos competidores não era medalhas ou vitória. “O importante é a amizade e convivência”, avaliou Francisco Botelho, um dos participantes. “Esse é um momento de união, onde encontramos alguns colegas, também deficientes visuais”, destacou Jakcson Silva, ele tem baixa visão.

Gercineide Maia, coordenadora do CAP-AC, lembrou que a atividade faz parte das ações desenvolvidas pela Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades). Para ela, o campeonato ultrapassa as dimensões da inclusão e entretenimento.

“É um evento que traz interação, trocas de experiência e a saúde das pessoas com deficiência visual”.

Presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Acre (ADVI), Elimar Nascimento enfatizou que essa e outras ações zelam pelo bem-estar da pessoa com deficiência visual, tirando-as do isolamento. “Isso aqui é uma forma de terapia, onde a pessoa raciocina e faz cálculos. É um campeonato bem diferente”, reiterou o presidente da instituição.

Para garantir a isonomia do torneio e o cumprimento das rígidas regras, o árbitro tem papel essencial na disputa. “Tenho a função e rodar o dominó quando acaba a partida, entregar os pontos quando são feitos e dizer o que acontece durante o jogo”, enumerou a árbitra Kétila Silva.