Correios fazem mutirão no fim de semana em Rio Branco para evitar acúmulo cartas e correspondências

O atendimento do mutirão na capital segue até o domingo (24), somente pela manhã. A diretoria ressaltou ainda que não há estimativa de quantas mercadorias devem ser entregues neste mutirão, mas que o foco é priorizar a população para evitar acúmulo de correspondências.

Funcionários dos Correios no Acre aderiram à greve nacional na noite de quinta-feira (21) após uma assembleia na sede do Sindicato dos Correios e Telégrafos do Acre (Sintec-AC). A paralisação nacional entrou no terceiro dia nesta sexta (22) e atinge 21 estados e o Distrito Federal.

O presidente do Sintec-AC, Edson Pinheiro, afirma que a categoria reivindica retorno do plano de saúde, mais segurança no trabalho e novas contratações por meio de concurso público. Os trabalhadores também se posicionaram contra o processo de privatização dos Correios e alegam a falta de uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho no para 2018.