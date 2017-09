Corpo de professor desaparecido é encontrado em Rio Branco; polícia suspeita de latrocínio

Após a denúncia de populares, a Polícia Civil encontrou o corpo do professor Elioney Linhares, de 27 anos, que estava desaparecido desde o dia 21 deste mês. A vítima foi encontrada às margens da Estrada do Quixadá, na manhã deste sábado (23), em Rio Branco. Rêmulo Diniz, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), contou que o educador tinha vários ferimentos.

Porém, outras linhas de investigação não são descartadas. De acordo com Diniz, somente um documento foi encontrado com a vítima – moto, notebook e outros objetos que estariam com o professor desapareceram. “Ainda é tudo muito preliminar, não podemos atestar nada. Nós já estamos com uma equipe em campo. Pelo que se sabe ele era uma pessoa trabalhadora e direita, o que não o levaria a ter motivos de envolvimento com a criminalidade”, falou.