Cenário da batalha que tornou Marechal Thaumaturgo cidade do AC se torna patrimônio histórico

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, publicou portaria nesta quinta-feira (21) tornando as Trincheiras da Foz do Rio Amônia como patrimônio histórico da cidade. Também conhecido como Seringal Minas Gerais, o local foi cenário da luta dos acreanos para se tornarem parte do Brasil.

O episódio foi registrado em 1904 e ficou conhecido como “A Batalha do Amônia” ou “Guerra da Trincheira”. Em 5 de novembro de 1904, depois de três dias de luta armada, os peruanos se renderam, e os brasileiros, comandados pelo então prefeito da região do Alto Juruá, o militar Marechal Thaumaturgo de Azevedo, saíram vitoriosos.

Ele diz ainda que a cidade está no mapa turístico do país e que precisa cada vez mais valorizar esses espaços. “Existe uma grande possibilidade de Marechal Thaumaturgo se tornar um dos municípios com grande influência econômica a partir do turismo sustentável, que valoriza de fato a cultura, a floresta e essa região que é de fronteira”, enfatiza.