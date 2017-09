Batalhão Ambiental recupera motocicleta roubada e apreende arma de fogo em Porto Acre

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) tem intensificado as ações nas zonas rurais da capital e do interior do estado do Acre, resultado disto na noite desta sexta-feira, 22 de setembro, uma guarnição da unidade especializada recuperou uma motocicleta roubada e apreendeu uma arma de fogo. Durante a ação policial realizada no Ramal do Caquetá, no município de Porto Acre, um autor foi preso.

Segundo informações da guarnição, ela realizava operação na cidade de Porto Acre, quando foi informada por um cidadão, que sua motocicleta havia sido roubada por um homem trajando bermuda azul e blusa vermelha. A equipe policial diante das características do autor, iniciou abordagens a veículos no Ramal do Caquetá, possível rota de fuga.

Durante a operação, a guarnição visualizou um cidadão transitando em uma motocicleta, com as mesmas características repassadas pela vítima. O suspeito ao notar que seria abordado tentou empreender fuga, mas foi detido pelos militares. Na busca pessoal foi localizado em sua cintura uma faca e em sua mochila uma espingarda calibre 20, contendo três munições intactas.

O autor foi conduzido para Delegacia, juntamente com o material apreendido e a motocicleta produto de roubo.