Após assalto, representante do IFAC defende policiamento fixo na Escola Maria de Fátima

Até as primeiras horas da manhã de hoje ninguém tinha sido preso.

Após o registro de um assalto à mão armada, ocorrido na noite desta sexta-feira, 22, na Escola Maria de Fátima, cedida pela Prefeitura ao IFAC, a Diretora Geral do Ifac, em Sena, Italva Miranda, disse que algumas providências serão tomadas no sentido de garantir mais segurança aos alunos. Ela irá enviar ofício ao comando da Polícia Militar solicitando policiamento fixo nos dias em que o espaço estiver sendo utilizado. Além disso, Italva Miranda reivindica também melhorias na parte de iluminação em frente à Escola.

Na gestão do ex-prefeito Mano Rufino, a Escola Maria de Fátima foi cedida para que o IFAC desenvolva suas atividades. Atualmente as aulas ao longo da semana ocorrem em um prédio na Rua Cunha Vasconcelos, em frente ao Fórum. Entretanto, é na Escola Maria de Fátima que encontra-se instalado o Laboratório. Nesse sentido, as aulas de Física Experimental, por exemplo, precisam ser realizadas nesse local, mesmo sendo um lugar temido já que fica entre os Bairros Pista e Vitória.

Ontem á noite dois infratores pularam o muro da escola e praticaram o assalto. A intenção deles era subtrair a arma de um vigilante, porém, o servidor não estava armado naquela ocasião. Os ladrões roubaram um colete pertencente ao vigilante bem como seu aparelho celular.

A ação criminosa ocorreu bem no momento em que acadêmicos faziam um relatório no pátio da escola. Com medo de morrer, eles correram para o Laboratório, ficando todos no chão. “Foi um desespero total. Aonde vamos chegar?”, comentou o estudante de Física, Claúdio Henrique.

Até as primeiras horas da manhã de hoje ninguém tinha sido preso.

IMPORTÂNCIA DO IFAC PARA SENA MADUREIRA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) desempenha um importante papel na educação de Sena Madureira. Além de oferecer vagas para alunos do ensino Médio, inclusive com cursos técnicos, o IFAC também mantém cursos de nível superior, notadamente Licenciatura em Física e Zootecnia.

Sua sede própria está sendo construída no Bairro Eugênio Areal, porém, não há uma data certa de quando será inaugurada.