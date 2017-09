Acreana encontra família que não via há mais de 16 anos após reportagem

Francisca Janice Santos da Silva, de 31 anos, conseguiu reencontrar a família no mesmo dia em que divulgou os nomes dos parentes, nesta sexta-feira (22).

Após divulgar os nomes dos parentes que não via há mais de 16 anos, nesta sexta-feira (23), em uma reportagem do G1, a acreanaFrancisca Janice Santos da Silva, de 31 anos, conseguiu reencontrar a família. Segundo ela, ainda na sexta, uma tia que mora em Rio Branco leu a matéria e entrou em contato com a mãe de Francisca, a chefe de cozinha Maria Matias dos Santos, de 50 anos, que hoje mora em Manaus (AM).

“A tia viu minha foto e me reconheceu e avisou para a mãe. Aí minha mãe pediu meu telefone e no mesmo dia minha tia conseguiu e passou para ela dia, que já me ligou. Foi muito emocionante saber que minha mãe ainda está viva e com saúde”, disse.

Francisca falou ainda que agora a mãe e os irmãos todos moram no Amazonas, mas outra parte da família ainda está na capital acreana, incluindo a avó. “Estou muito feliz, agora o próximo passo é tentar ver todo mundo, os que estão no Amazonas e os que estão aí no Acre. Quero que esse encontrou seja ainda este ano, se Deus quiser”, completou.

Ao G1, a chefe de cozinha Maria, mãe de Francisca, disse que ficou muito emocionada ao saber que a filha ainda estava viva e com saúde. “A minha irma viu a matéria, me ligou, e disse que reconheceu a Francisca pela foto e também os nossos nomes que foram divulgados. Não tinha notícias dela há mais de 16 anos. Todos os dias eu pedia para Deus protegê-la e tinha esperança de reencontrá-la”, comemora.