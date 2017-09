Acadêmicos do IFAC passam por momentos de desespero após assaltantes invadirem escola

Nenhum acadêmico ficou ferido fisicamente. Os meliantes fugiram do local levando alguns pertences do vigilante

Acadêmicos do 4º período do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) passaram por momentos de tensão na noite desta sexta-feira, 22. Eles se encontravam no prédio da Escola Maria de Fátima, Bairro da Pista, cedido para o Ifac, quando dois assaltantes armados entraram no local para roubar o revólver de um vigilante.

Alguns estudantes se encontravam no pátio concluindo um relatório, outros estavam no laboratório de Física Experimental. “Saímos correndo para o Laboratório e nos jogamos no chão, atrás da bancada”, comentou um dos acadêmicos.

A estudante Sandrele postou o seguinte relato em um grupo de Watsap: “Nós alunos do quarto período passamos por momentos de aflição e desespero na escola Maria de Fátima na noite desta sexta-feira, 22. Dois assaltantes entraram armados (Um portando revólver e o outro escopeta). Por várias vezes falamos que não existia condição de termos aula naquele local. Hoje nos jogamos no chão do laboratório e conseguimos sair ilesos. Mas, amanhã quem nos garante que não podemos sair feridos ou até mesmo mortos?”, relatou.

O abalo psicológico dos alunos foi evidente.

