Você ainda acredita que o mundo acabará dia 23?

A internet está sendo bombardeada com estórias do fim do mundo, alinhamentos catastróficos e uma suposta colisão do planeta Nibiru com a Terra no dia 23 de setembro de 2017. Existe alguma verdade por trás disso?

O teórico da conspiração, David Meade, afirmou que o eclipse solar de 21 de agosto desse ano foi um sinal do fim do mundo. O Sr. Meade já é conhecido mundialmente como o autor de “clássicos”, como Rapture 2015, Planet X, dentre outros… Mas agora ele ganhou a atenção do mundo mais uma vez, dizendo que o Planeta X irá colidir com a Terra após o eclipse solar de 2017…

Diversos conspiracionistas acreditavam que o fim do calendário maia (21 de dezembro de 2012) seria o momento em que o tal planeta Nibiru iria colidir com a Terra. Nada aconteceu, e aqui estamos nós para comprovar que todos os conspiracionistas estavam enganados.

Mas agora, David Meade acredita ter encontrado a data real do fim do mundo: 23 de setembro de 2017, ou seja, o próximo sábado. Será que dá mesmo pra acreditar?!!

Nibiru foi proposto pela primeira vez em 1995, por Nancy Lieder, que iniciou o site da teoria da conspiração, Zetatalk, onde ela diz possuir um implante cerebral que permite falar com alienígenas. Segundo Nancy Lieder, o planeta colidiria com a Terra em 2003, o que, obviamente, não aconteceu.

Recentemente, Nancy tem divulgado nas redes sociais que os sinais do fim do mundo estão evidentes pois Nibiru estaria bem próximo da Terra:

David disse que o eclipse solar de 21 de agosto de 2017 seria um sinal do fim dos tempos. Ele baseia suas ideias no Livro de Isaías do Antigo Testamento da Bíblia, que inclui passagens que falam sobre os pecadores destruídos, tais como: “Veja, o dia do Senhor está chegando – um dia cruel, com ira e ira feroz – para tornar a terra desolada e destruir os pecadores dentro dela”, e “O Sol nascente se escurecerá e a Lua não dará luz”.

Em seu último livro, “Planet X – The 2017 Arrival”, ele afirma que o planeta será atraído para a Terra pela gravidade de uma estrela gêmea do Sol. Com base no alinhamento dessa suposta estrela gêmea, ele agora acha que isso acontecerá 33 dias após o eclipse solar de 21 de agosto. Quanta imaginação!!!

O Planeta X existe?

Conspiracionistas acreditam na existência de um grande planeta ainda não descoberto no Sistema Solar.

De fato, existem diversas evidências que apontam para a existência de um Nono Planeta no Sistema Solar. E como se não bastasse, cientistas acreditam ter pistas sobre um Décimo Planeta…

Ou seja, tudo indica que de fato existem dois planetas que ainda não foram descobertos no Sistema Solar. E isso não é segredo algum. Mas nenhum deles estaria em uma trajetória de colisão com a Terra, ou com qualquer outro objeto do Sistema Solar. Nem sequer conseguimos enxergá-los (caso eles realmente existam), portanto, isso está descartado.

Outros conspiracionistas acreditam que um dos planetas (Planeta X ou Nibiru) estaria “escondido atrás do Sol” de acordo com o nosso ponto de vista. Diversas fotos desse tal planeta escondido surgem na internet diariamente, e já tratamos desse assunto aqui em nosso site, onde mostramos se tratar de mais um mito de internet, portanto, isso também está descartado.

Conclusão

“Nibiru e outras histórias sobre planetas rebeldes são um engano na internet. Não existe uma base factual para essas afirmações”, explicou a NASA quando os mitos surgiram pela última vez em 2012. “Se Nibiru ou o Planeta X fossem reais e estivessem vindo de encontro com a Terra , os astrônomos teriam acompanhado isso pelo menos um vez na última década, e agora seria visível a olho nu. Obviamente, não existe.”

Com certeza não será a última vez que datas para o fim do mundo surgirão pela internet. Devemos sempre ficar de olho nos fatos reais para separarmos as verdades dos mitos.