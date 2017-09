Compartilhar no Facebook

A tempestade que caiu na tarde desta quinta-feira (21) em Porto Velho, também derrubou parte do muro da Escola Estadual Manaus, localizada na Rua Princesa Isabel com Salgado Filho, no bairro Mato Grosso.

No momento do forte temporal estava havendo aula, quando parte do muro que fica próximo à quadra de esportes da escola desabou. Felizmente, ninguém se feriu.

A ventania deixou um rastro de destruição na cidade e causou prejuízos à moradores de diversos bairros da cidade.