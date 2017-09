Publicado resultado da análise curricular do processo seletivo da Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Acre

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – (Sejudh) divulgaram na edição desta sexta-feira, 22, do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado provisório da análise curricular referente a contratação de profissionais de nível médio e superior. A lista completa pode ser acessada na página eletrônica do DOE: http://www.diario.ac.gov.br/

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório em única e última instância, no período de 25 e 26 de setembro de 2017, em petição dirigida ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA (www.sga.ac.gov.br).

Para mais informações, os interessados devem procurar a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, por meio do telefone (68) 3215-2315 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]