Mulher que mora em Goiás procura família do Acre que não vê há mais de 16 anos

A dona de casa Francisca Janice Santos da Silva, de 31 anos, deixou a casa da família quando ainda tinha 13 anos, devido a problemas com drogas. Desde então, ela conta que perdeu totalmente o contato com todos os parentes, que moravam em Rio Branco. Após uma espera de mais de 16 anos, a acreana, que atualmente mora em Aragarças (GO), decidiu procurar a família.

Janice, que nasceu em Rio Branco, diz que a última vez que teve informações dos parentes eles moravam no bairro Raimundo Melo, na capital. Ela morava na casa da avó, Clarice Matias dos Santos. “Eu residia em Porto Velho [RO], depois fui morar com minha família em Rio Branco, só que entrei no mundo das drogas, aí fui andando por aí, perambulando por esse mundo, eu saí do Acre eu tinha uns 13 anos”, explicou.