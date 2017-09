Mais de 15 mil eleitores de cidades do interior do Acre devem passar por recadastramento biométrico

Os eleitores das cidades de Brasileia e Epitaciolândia, interior do Acre, devem fazer o recadastramento biométrico e atualização do título a partir de segunda-feira (25).

Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) apontam que mais de 15.602 pessoas aptas a votar nas duas cidades devem passar pelo procedimento previsto para encerrar no dia 19 de dezembro.

O serviço será ofertado no Fórum Eleitoral da 6ª Zona, localizado no Centro de Brasileia. O horário de atendimento inicia às 8h e segue até às 17h, sem horário de pausa para almoço. Carlos Venícios Ribeiro, diretor do TRE-AC, explica que a coleta de digitais já era feita ao longo do ano. Mas, agora existe uma determinação de revisão obrigatória no sistema eleitoral das duas cidades.