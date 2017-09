Jovem sofre assalto ao sair de casa no bairro Tucumã; dupla em motocicleta leva tudo; veja video

A criminalidade está fora de controle em Rio Branco e desta vez câmeras de segurança de uma residência registraram mais uma ação de bandidos armados em uma motocicleta modelo Titan 150 de cor preta assaltando uma jovem que saia para o trabalho na manhã desta quinta-feira, 21, na rua N.2, no bairro Tucumã .

A ação foi rápida, a jovem disse que não teve nem reação, só temia pela vida. “Apontaram a arma e puxaram a minha bolsa com todos os meus pertences e rasgaram a minha blusa”. Em seguida, os assaltantes fugiram tomando rumo ignorado.

Segundo moradores do bairro, essa é a segunda vez em poucos dias que acontece assalto na mesma rua, e no bairro assalto já se torna frequente e nada acontece e o medo assola a região. Em relato a vitima revelou que já foi assalta três vezes e que compareceu a 4° Regional, Delegacia de Polícia Civil que fica no mesmo bairro, mas nem delegado tinha, A jovem teve que prestar o boletim de ocorrencia na Delegacia do Bairro Cadeia Velha.