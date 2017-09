Homem é preso levando 50kg de droga de Cruzeiro do Sul a Manaus via rio Juruá; na noite desta quinta-feira (21)

O tráfico de drogas deu mais um exemplo de que corre pelos rios da região Norte livremente. Desta vez, um homem de 35 anos, cujo nome não foi divulgado, acabou preso tentando levar, de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, a Manaus, no Amazona, via rio Juruá, 50kg de entorpecentes.

O caso, divulgado por um site do Amazonas, aconteceu na noite de quinta-feira, dia 21, e o transporte era feito em um barco discreto, tudo para evitar chamar atenção da fiscalização. A apreensão ocorreu após uma ação das polícias Federal, Civil e Militar, e o homem era utilizado como “mula” para o transporte do material.

Ainda segundo o site, além da droga, a quantia de R$ 2 mil em espécie e um celular também estavam com o preso. O homem foi levado para a delegacia do município de Carauari, onde ocorreu o flagrante, para os procedimentos cabíveis.