Funcionários dos Correios no Acre aderem à greve nacional por tempo indeterminado

Funcionários dos Correios no Acre aderiram à greve nacional na noite de quinta-feira (21) após uma assembleia na sede do Sindicato dos Correios e Telégrafos do Acre (Sintec-AC). A paralisação nacional entrou no terceiro dia nesta sexta (22) e atinge 21 estados e o Distrito Federal. Ao G1, os Correios no Acre informaram que iriam se posicionar ainda nesta sexta (22) por meio de nota.