Fumaça deve se intensificar durante a madrugada em Rio Branco, alerta Inpe

Melhora só poderá ser sentida no final de sábado (23). Pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas devem evitar um esforço prolongado, orienta.

A fumaça ainda não deve dar trégua para os acreanos nesta madrugada. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou que a fumaça deve se intensificar na madruga deste sábado (23), sendo normalizada somente no fim do dia.

O boletim destaca que, embora haja possibilidade chuva em áreas isoladas, a previsão do tempo para os próximos dias é de instabilidade até segunda-feira (25), o que não muda significativamente as condições meteorológicas, segundo Sistema de Proteção da Amazônia.

Para o sábado (23), a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia na região do Vale do J uruá. O sol deve aparecer, mas sempre entre muitas nuvens e, a partir da tarde, ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas.

O Inpe também aponta que as condições de saúde são insalubres e passa orientação para as pessoas mais afetadas com essa condição no Acre. “Pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças devem evitar um esforço prolongado, todos os outros devem limitar o esforço prolongado”, destaca.