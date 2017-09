Em menos de um mês, Rio Branco registra 150 casos de cinomose e Departamento de Zoonoses alerta para vacinação

As chances de cura do animal atingindo pela doença é de apenas 25% e, por isso, é importante que os donos vacinem os bichos.

“O ciclo de incidência sempre é o verão. Por isso que orientamos que os animais sejam vacinados antes do fim do inverno para prevenir”, reforça.

“Apesar de ser grave, é muito fácil lidar com a doença. O animal deve ser vacinado quando ainda filhote e todo ano a dose da vacina deve ser repetida. Se a pessoa tem um bicho que apresente sintomas de cinomose canina, ela deve encaminhá-lo para o médico veterinário. Caso o diagnóstico seja positivo, o profissional fará um tratamento paliativo para aliviar as reações”, orienta o diretor.

Causada por vírus, a cinomose é uma doença que afeta cães domésticos e selvagens e pode levar o animal a morte. A transmissão do mal acontece de duas formas: direta – pelo contato do cachorro com as secreções de um bicho já contaminado – e indireta – por meio do ar que transporta o vírus ou pelo contato com algum local/objeto infectado.

Para detectar a doença, é preciso que os donos fiquem atentos a alguns sintomas como vômito, diarreia com sangue, desânimo, falta de apetite e emagrecimento. É importante observar sempre o comportamento do animal. Um dos fatores que facilita a transmissão do vírus é tempo seco. A cinomose é contagiosa.