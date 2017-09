Desprezada por família de Marcelo Rezende, Luciana Lacerda pede paz e manda recado para Geraldo Luís

Desde que Marcelo Rezende faleceu vítima de um câncer no último fim de semana, o nome da namorada dele, Luciana Lacerda, se viu em uma série de polêmicas com a família do apresentador. Pelo que foi noticiado, a família não quis reconhecer a moça que passou os últimos meses ao lado do apresentador, como companheira do jornalista.

As fechaduras da casa onde Luciana Lacerda morava com Marcelo Rezende foram trocadas, ela precisou deixar a residência e estaria com problemas financeiros, por ter ficado tantos meses sem trabalhar apoiando o apresentador, além é claro de uma forte depressão.

Diante de tantas notícias e do “desprezo” com que a família de Marcelo Rezende tratou Luciana Lacerda, ela resolveu postar uma mensagem de paz no perfil oficial no Instagram dela nesta sexta-feira (22). Em uma foto com os dizeres: “Paz”, Luciana Lacerda recebeu o apoio de milhares de pessoas, inclusive, de Geraldo Luís que estaria dando todo o apoio para ela neste momento tão difícil. O amigo de Marcelo Rezende estaria muito chateado com a maneira como a família vem tratando Luciana Lacerda e dando todo apoio a ela. Inclusive, a moça também deixou uma mensagem para Geraldo na mesma postagem na qual pediu paz: “@geraldobalanca amigo vc tem um pedaço dele e juntos somos mais fortes.. te amo e obrigada por tudo”, disse ela em resposta para o apresentador que afirmou: “Minha amiga te amo sempre. Teu amor ultrapassa tudo”.

A depressão de Luciana Lacerda

A morte do apresentador e jornalista Marcelo Rezende, eterno titular do “Cidade Alerta”, aconteceu no último sábado, 16, mas a sua vida íntima continua estampando jornais, revistas, programas de televisão e sites especializados no mundo artístico.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, Luciana Lacerda já retornou para o seu apartamento no Rio de Janeiro, mas não sabe o que fazer. A moça, que tem 51 anos, confidenciou para a amigos que passa por dificuldades e está com depressão.

A loira está desempregada e abandonou todos os seus compromissos nos últimos meses para auxiliar e ajudar Rezende contra o câncer agressivo que ele tinha. A família do jornalista da Record nunca foi a favor do relacionamento dos dois.