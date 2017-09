Depois de Rio Branco, outros três municípios devem receber ensino integral

Em março deste ano, sete escolas de Rio Branco passaram a funcionar em tempo integral. Agora, escolas de outros três municípios devem ter o sistema implantado. A data ainda vai ser definida pela Secretaria de Educação do Acre (SEE). As escolas que funcionarão em tempo integral ficam em Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Tarauacá.

Quando definidas, essas unidades funcionarão com jornada de 9h30, incluindo três refeições diárias. Além desses municípios, outra escola em Rio Branco está na lista do Ministério da Educação e Cultura (MEC) aguardando aprovação. É a Raimunda Silva Pará, que fica no bairro Cidade do Povo.

Antes da implantação nos municípios do interior, a SEE está fazendo audiências públicas para ouvir a população.

“A gente precisa conversar com as pessoas, pois não podemos impor que uma escola seja em tempo integral, a comunidade tem que querer e tem que fazer sentido para a comunidade,” disse o secretário de Educação do Acre, Marco Brandão.

Na matriz curricular, os alunos têm ampliação de carga horária da base comum de 6 horas semanais de português e matemática, assim como a parte diversificada que contribui estrategicamente com fortalecimento do currículo, tais como: estudo orientado, projeto de vida, disciplinas eletivas, práticas laboratoriais e pós médio, conforme informações da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Por enquanto, o tema está em fase de discussão, em conversas nas escolas, com os pais e com os alunos para verificar se de fato cabe ou não a adesão ao projeto. “Na medida em que a gente definir as escolas, elas já passam automaticamente pelo processo de reforma, então, estamos na expectativa que ainda neste mês possamos definir sobre quais serão, de fato, as escolas e a partir disso, começar as reformas e depois, iniciar o ano letivo igual ao das outras escolas, só que no modelo de escola em tempo integral”, conta Brandão.

O secretário comenta que as conversas estão mais adiantadas nas escolas de Cruzeiro do Sul, que é a Craveiro Costa e a da Cidade do Povo. Em Tarauacá a Escola Djalma Batista, e a Escola Kairala José Kairala, em Brasiléia são as que devem receber o sistema.