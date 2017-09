Depasa vai garantir água tratada para os moradores da Boca do Caeté

Todos os equipamentos já foram levados para o local, sendo inclusive instalados.

O Departamento Estadual de Pavimentação, Água e Saneamento (Depasa) está intensificando os trabalhos para inaugurar ainda neste mês de setembro a Mini-estação de tratamento de água na comunidade Boca do Caeté, localizada bem próxima à Sena Madureira.

O gerente do Depasa em Sena, Barna Alves, falou sobre o benefício histórico para os moradores da Boca do Caeté. “Esse é o compromisso do nosso governador Tião Viana e do Diretor-presidente do Depasa, Edivaldo Magalhães. As instalações para as casas já estão sendo feitas. Isso representa mais qualidade de vida para os moradores. Se Deus quiser, até o final desse mês iremos garantir o abastecimento de água potável para a comunidade Boca do Caeté”, salientou.

Além das residências, o benefício será estendido também para a Escola da Boca do Caeté e o posto de saúde.