Câmara aprova e inclui data de aniversário de bairro em calendário oficial em Cruzeiro do Sul

A Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, município que fica a 648 km da capital Rio Branco, aprovou a criação da data de aniversário do bairro Cruzeirinho Novo e incluiu a data no calendário oficial de comemorações do município. A lei n 760/2017 foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (22) e entra em vigor a partir da data de publicação.