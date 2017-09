ATENTADO: Homem leva tiro enquanto dirigia caminhonete Hilux na capital

O crime aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (21) na Avenida Dom Pedro II com Rua Elias Gorayeb, bairro São Cristóvão, região Central de Porto Velho. Um homem de 53 anos, identificado como Reinaldo da Silva, foi alvejado com um tiro no pescoço.

Conforme informações obtidas no local, a vítima transitava em uma caminhonete Hilux, pela Avenida Dom Pedro II, quando, ao reduzir a velocidade, levou um tiro disparado por um homem que pilotava uma motocicleta Honda Biz. Após o crime, o suspeito fugiu.

A vítima perdeu o controle do carro, bateu em um Celta, que seguia à frente, que com o choque atingiu um veículo Honda Fit. O Samu foi acionado, reanimou o homem e o socorreu às pressas para o hospital João Paulo II. A Polícia Civil investiga o crime.