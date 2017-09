Assaltantes trocam tiros com policial em sorveteria do bairro Tucumã; crianças estavam no local

Compartilhar no Facebook

Dois suspeitos que chegaram em um moto e anunciaram o assalto a uma sorveteria locazida na Avenida Nordeste, no Conjunto TUcumã, na noite de quinta-feira (21) trocaram tiros com um policial militar à paisana antes de fugirirem do local.

Segundo informações de testemunhas, o policial deu voz de prisão aos suspeitos que reagiram efetuando disparos de arma de fogo. O policia também atirou contra os assaltantes.

No local, haviam clientes, inclusive crianças, que ficaram assustadas com a troca de tiros. Um dos disparos atinfiu o carro de um dos comerciantes que estava estacionado na via.

Até o fechamento desta edição nenhum do suspeitos havia sido preso pela polícia.