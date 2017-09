Após requisição do Comando da PM, corporação recebe 250 quilos de pólvora doados pela Justiça para o enfrentamento ao crime organizado no estado

A parceria entre a Polícia Militar do Acre (PMAC), Ministério Público Estadual (MPE) e o Poder Judiciário vem auxiliando no aparelhamento da instituição militar no Acre. Resultante disso, a PM recebeu nesta semana a doação de 250 quilos de pólvora que havia sido apreendida em uma fiscalização de rotina na Tucandeira, na Br 364.

O comandante da PM, coronel Júlio César, definiu a parceria como fundamental e imprescindível para a manutenção da ordem pública, bem como o fortalecimento dos órgãos de segurança.

“Não podemos deixar de agradecer a sensibilidade do Ministério Público do Estado e do Poder Judiciário que muito nos auxilia no combate às ações delituosas no estado. A doação do insumo será direcionada para o treinamento dos policiais militares em instruções operacionais e demais atividades pertinentes à atividade policial”, enfatizou.

Ainda de acordo com o documento expedido pela Justiça sobre a doação do material bélico, faz-se necessário a alocação do material apreendido à PM, tendo em vista, também, à crise financeira nacional que impossibilita o reaparelhamento satisfatório aos órgãos de segurança pública.

Segundo o assessor -chefe da Assistência Militar do Tribunal de Justiça, capitão Aguiar, graças à sensibilidade dos órgãos envolvidos foi possível a alocação deste material que será extremamente útil para enfrentamento ao crime.

“A exemplo do que ocorreu no mês passado, onde foram doados 21 armas de fogo para corporação; hoje, recebemos a doação de 250 quilos de pólvora que será bem-vinda pela instituição e, sem dúvidas, será utilizada na capacitação continuada dos militares”, destacou o oficial.