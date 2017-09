Após duas semanas, bebê baleado na cabeça em Rio Branco deixa UTI

epois de duas longas semanas, o pequeno Adrian Levi Silva Santiago, de 1 ano e 8 meses, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança nesta quinta-feira (21), onde estava internado desde o dia 7 de setembro, após ser atingido com um tiro na cabeça.

Ao G1 , a tia do garoto – que denunciou o esquecimento de um cateter dentro do bebê durante um procedimento cirúrgico, Hellen Rocha, disse que o estado de saúde dele é estável e que a criança está na enfermaria da unidade hospitalar em Rio Branco.

“Ele saiu, já está no quarto e o quadro de saúde é estável. Apesar de estar bem, ele ainda está com o cateter no pulmão e não tem como tirar. Parece que não dá mais pra tirar, agora é só esperar”, declara a tia.

“[O Adrian] ainda está sonolento e só chora muito, não conversa e não sorrir. O restante dos familiares ficarão com ele somente no horário da visita. Agora a gente tem que aguardar se o corpo vai rejeitar ou não o cateter, mas tudo pode ficar bem”, pontua Hellem.

Na noite de 7 de setembro Adrian Levi Silva Santiago foi atingido com um tiro na cabeça no bairro Cabreúva, em Rio Branco. O menino estava sob os cuidados do tio, que o levou para passear em uma praça próxima a residência da família naquele dia. No entanto, ao chegarem em uma esquina do bairro onde estava um grupo de pessoas, dois homens passaram atirando e além dele, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram atingidos pelos disparos nas pernas e braços.

O estado de saúde do pequeno apresentou melhora na manhã do dia 8. Porém, na noite do mesmo dia, o médico chamou a família e disse que Adrian teve um inchaço no cérebro e estava perdendo massa encefálica pelo ouvido. Naquele momento o quadro mudou e o estado de saúde dele era grave.