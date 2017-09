Após assinatura de TAC em Cruzeiro do Sul, fiscalização de animais na Cavalgada vai ser mais rígida

Donos de animais vão ser multados caso não tenham documento de Fiscalização estará multado cavalo, cavaleiro e removendo animais da pista; Até agora, ninguém procurou o instituto para fazer a Guia de Trânsito Animal.

Os participantes da Cavalgada em comemoração ao aniversário de Cruzeiro do Sul estão proibidos de participar sem a Guia de Trânsito Animal (Gta). Durante o evento, a equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) vai estar durante todo o percurso fiscalizando. O evento ocorre neste domingo (24), fiscalizando e multando os cavaleiros sem a guia.

O evento, que faz parte do calendário de aniversário da cidade, vai contar com a participação de veículos, já que na Cavalgada da ExpoAcrejuruá não foram permitidos. O chefe do Idaf no município, Luiz Leite, disse que o TAC assinada veio para reforçar o respeito com a legislação.

“O que vale ressaltar no TAC é a fiscalização que vamos estar realizando de forma intensiva, é importante ressaltar para os participantes que não há a possibilidade da adentrar no evento sem a guia”, disse.

Leite ressaltou ainda que além da fiscalização no dia domingo (24), uma fiscalização vai ocorrer ainda no sábado (23), com o intuito de localizar os animais irregulares. “Caso seja localizado, vale lembrar que é multa para o animal, proprietário e cavaleiro”, afirmou.

Luiz ainda disse que até o momento ninguém procurou o Idaf para poder retirar a Guia de Trânsito Animal. “Ainda não apareceu ninguém e vale lembrar que não vamos estender atendimento para poder entregar essa guia não”, finaliza.

Cavalgada ExpoAcrejuruá