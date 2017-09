Agentes do Imac aplicaram uma série de multas que já chega a R$ 720 mil por derrubada ilegal no município de Feijó

Agentes do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) aplicaram uma série de multas no município de Feijó. Usando o helicóptero Cel. João Donato para sobrevoar áreas suspeitas e conseguiram identificar regiões com desmatamento ilegal. Apenas com essas ações, o Imac já aplicou R$ 720 mil em multas.

Os trabalhos, segundo divulgou o órgão, também ocorrem na região de Tarauacá, cidade próxima a Feijó. A fiscalização acontece por ar, já que fica mais fácil identificar os pontos críticos onde a ação humana está pondo fim às florestas.

De acordo com o Imac, a atividade integra a Operação Floresta Viva, que já aplicou mais de R$ 720 mil em multas e embargou mais de 180 hectares de áreas, em 50 polígonos críticos identificados. Já são mais de 40 autos de infração.