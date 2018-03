Jovens de 14 e 16 anos morrem em acidente na madrugada em Epitaciolândia

Dois Jovens morrem nesta madrugada ao capotar o veículo e depois colidir com uma carreta parada no município de Epitaciolândia.

Durante a madrugada deste domingo (18) um grave acidente envolvendo um veículo de passeio modelo Gol de Placa JXL 9096 e uma carreta, aconteceu na BR 317 km 1 próximo ao Fórum do município de Epitaciolândia.

Com o impacto da batida um adolescente identificado por Pedro Henrique de 16 anos morreu no local e perdeu o braço esquerdo, já a outra adolescente identificado por Andressa Ferreira da Silva de 14 anos, que segundo informações era namorada de Pedro Henrique, teve a cabeça imprensada foi conduzida até o hospital de Brasiléia, não resistiu e foi a óbito.

Outra adolescente de 17 anos foi levada para o hospital de Brasiléia apenas com escoriações pelo corpo já o motorista do veículo Thales Gonçalves Ferreira de 22 anos foi resgatado e teve fratura em uma das costelas, o jovem estava na companhia de mais quatro pessoas, quando perdeu o controle do veículo.

Segundo informações os ocupantes do veículo vinha de uma confraternização que aconteceu no km 2 da BR 317 e no km 1 o motorista perdeu o controle e capotou por diversas vezes colidindo contra o fundo de uma carreta que estava estacionada, Thales segue internado no hospital em observação e deverá prestar esclarecimentos.

O corpo de bombeiros foi acionado juntamente com a policia militar, onde conduziu as vítimas até o hospital, a policia rodoviária federal também esteve no local. Os corpos de Pedro e Andressa seriam conduzidos ao IML na Capital, para exames de praxe e em seguida liberados aos parentes. O quinto integrante que se evadiu do local está sendo procurado para que possa ajudar as autoridades. Com informações Paula Alcântara

Curtir isso: Curtir Carregando...