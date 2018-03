Homem que queria sair de facção criminosa é executado com vários tiros

Adriano Linhares de Freitas de 33 anos (estava no regime monitorado), foi morto na noite dessa sexta-feira 10/03, com vários tiros. O crime aconteceu na rua da alegria, bairro Benfica, região do Vila Acre.

Segundo informações, a vítima estava em frente de casa com amigos quando um carro preto parou e dois homens armados saíram e já foram atirando contra a vítima, que ainda tentou correr para dentro da casa mas morreu bem no portão.

De acordo com moradores, Adriano estava morando na casa de favor já alguns dias, já que era amigo do filho dos donos da casa.

Uma senhora de 48 anos, que é dona da casa, foi atingida por uma bala perdida no braço, ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais do Segundo Batalhão, e os peritos do IML estiveram no local.

Segundo os peritos, foi encontrado no local mais de 25 capsulas de pistolas ponto quarenta e 380. Vizinhos da vítima contaram que ele pertencia a uma facção local, e que estava querendo sair da facção por isso ele foi morto. Com informações atribuna

