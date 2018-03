Polícia Civil encontra corpos de vítimas decapitadas e esquartejadas por criminosos cruéis

Na tarde desta quarta-feira (07), após a prisão de Joalisdon Nascimento da Silva, de 25 anos, um dos acusados pela polícia de participar da decapitação e esquartejamento de dois jovens, foi possível a Polícia Civil, através de investigação da DHPP, conseguiu localizar os dois corpos das vítimas que foram abandonados em um terreno baldio, localizado na rua Plácido de Castro, no bairro Adalberto Aragão.

Joalisdon que foi preso na fronteira do Acre com Amazonas, em depoimento teria confessado a participação nos crimes e indiciou a localização dos corpos dos jovens Richard Rodrigues, de 16 anos e Lucas Denedi, de 15 anos.

Os corpos que foram decapitados e esquartejados foram abandonados um sobre o outro e as partes esquartejadas espalhadas próximo aos corpos.

Com a prisão do principal acusado, a polícia conseguiu prender um nado que teria trocado tiros com a Polícia Militar na região do 5º Batalhão, e que teria envolvimento nos crimes de execução e decapitação de três jovens nos últimos dias.

