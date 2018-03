Mais dois jovens são decapitados em Rio Branco por membros de facções em menos de 48 horas

A crueldade das facções criminosas em uma “guerra” que vem ceifando vidas por decapitação tem deixado a sociedade em um verdadeiro terror e a própria segurança pública em estado de alerta total, até mesmo com pedido de intervenção da Força Nacional no estado do Acre.

No último sábado (04), o primeiro vídeo foi divulgado nas redes sociais, mostrando um jovem decapitado e o corpo esquartejado e parte do membro superior, região do tórax cortado a facção com as letras do B 13, a vítima foi identificada por familiares como sendo Gabriel Nunes da Silva, de 17 anos, que residia no Conjunto Habitacional Rosa Linda, localizado na BR 364 e que foi capturado e esquartejado em um ramal no bairro Belo Jardim.

De acordo com informações de moradores da região Gabriel ex-integrante do Bonde dos 13, e trocou de facção passando a ser o mais novo membro do Comando Vermelho.

Segundo informações Gabriel foi decapitado por ordem do líder da facção B 13, já que o suposto “estatuto” da facção, não aceita deserção, e quem comete esse ato, é considerado traidor e tem que pagar com a própria vida.

Nesta segunda-feira (05), a Polícia Civil prendeu Anacleto dos Santos Moreira, 18, acusado de produzir um vídeo onde mostra o jovem sendo decapitado e esquartejado por criminosos e divulgado em redes sociais.

Já nesta terça-feira (06), dois novos vídeos de decapitação são divulgados nas redes sociais, onde aparecem dois homens em um suposto cativeiro e posteriormente sendo decapitados vivos.

Durante o crime macabro, os executores dizem: “Isso é pelo mano Maguin, tá ligado moleque. Isso é pelo mano Maguin, malandro. É nós. Vamos matar mais. Nós estamos juntos até depois da morte, família. B13 e Primeiro Comando da Capital, PCC”, se referindo a decapitação de Gabriel Silva.

Uma das vítimas foi identificada como sendo Richard Rodrigues, de 16 anos, que teria sido capturado quando estava em um bar com vários amigos. Com ele também foi levado, um outro adolescente que segundo a polícia, não teria envolvimento nenhum com facções, mas que foi decapitado junto com Richard.

Esses dois últimos vídeos mostrando a barbárie de mortes por decapitação, com o agravante de que as duas vítimas estavam vivas, enquanto tinham a cabeça extraída do corpo a golpes de terçado, teria sido praticado por integrantes da facção denominada PCC e B 13 e 15 33, em represália à morte de Gabriel Nunes Silva que teria supostamente dissertado do Bonde dos 13, para integrar o CV.

No vídeo é possível identificar as duas vítimas também pelas roupas que estão vestidos. A ousadia dos criminosos é tamanha que eles mesmos fotografaram as duas vítimas em uma espécie de cativeiro em seguida mostram o vídeo sendo executadas , com as mesmas roupas que aparecem na foto.

Os corpos ainda não foram encontrados, mas equipes de investigadores e Corpo de Bombeiros trabalham para localizar os corpos e prender os criminosos.

Curtir isso: Curtir Carregando...