Caçamba atropela e mata ciclista de 13 anos. Acidente chocou a população

O acidente que chocou a população do município de Feijó, distante cerca de 350 km de Rio Branco a capital do Acre, aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (23), no centro daquela cidade.

De acordo com informações da Policia Militar o motorista da caçamba Antonio Benedito Ferreira Borges, de 37 anos, trafegava na Avenida Plácido de Castro, sentido bairro Nair Araújo, quando um adolescente de 15 anos, que trafegava de bicicleta e transportava um menor de 13 anos na garupa , teria segurado no paralama do lado direito da caçamba em movimento e os mesmo perdeu o controle de sua bicicleta e os dois menores caíram batendo parte do corpo na lateral do veiculo pesado, sendo arremessado para debaixo da caçamba e o pneu traseiro do veículo passou por cima da cabeça do ciclista.

Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu as duas vítimas que foram conduzidos ao Hospital daquela cidade, onde o menor de 13 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu quando recebia assistência no setor de emergência daquela cidade.

